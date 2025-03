Cbum viraliza após fisiculturista bater o próprio carro dentro de academia; veja

O fisiculturista canadense Christopher Adam Bumstead, popularmente conhecido como Cbum, principal estrela mundial da categoria, viralizou nas redes sociais nos últimos dias após bater o próprio carro dentro de uma academia, onde treinava.

O momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança do local. O fisiculturista tenta entrar no carro, que estava com a porta dianteira esquerda aberta, mas o veículo acelera subitamente e colide com aparelhos da academia.

Veja o vídeo

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente. De acordo com informações de portais norte-americanos, o local é uma academia particular de Cbum e o carro seria um modelo antigo, de colecionador: um Camaro preto, de ano 1989.

Chris Bumstead é o principal rival do brasileiro Ramon Dino nas disputas pelo título da categoria Men's Classic Physique do Mr. Olympia. O canadense foi o grande vencedor da categoria nas últimas seis edições da competição.