CBF realiza sorteio da Copa do Brasil nesta terça-feira; veja detalhes

O sorteio das oitavas da Copa do Brasil será nesta terça-feira (2), às 13h (de Brasília). O evento será na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real. O Fortaleza é o representante cearense nesta fase.

Ao todo, 16 equipes participam da competição. Todas estarão no mesmo pote e podem se enfrentar. Os mandos de campo serão definidos pela CBF após a definição dos oito duelos. As partidas devem ser entre os dias 17 e 31 de maio e serão de ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Além do Tricolor do Pici, América-MG, Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport disputam a competição.

Entre a primeira fase e a final, a CBF vai distribuir R$ 420 milhões em premiações na Copa do Brasil de 2023. O valor é recorde na competição. O campeão fica com RR$ 70 milhões e o vice com R$ 30, além dos valores acumulados de outras fases.

Quais clubes estão na Copa do Brasil?

América-MG

Athletico

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Santos

São Paulo

Sport