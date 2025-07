CBF divulga tabela detalhada das últimas rodadas da Série C; veja jogos do Floresta

A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 16, 17, 18 e 19 da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (21), as últimas da primeira fase. Único representante cearense na competição, o Floresta terá pela frente Tombense, Confiança, Figueirense e São Bernardo.

O Lobo da Vila está em sexto na tabela da competição, com 19 pontos somados. Caso o clube se mantenha entre os oito melhores, avança de fase na competição. Ao todo, foram cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe comandada por Leston Júnior vem de derrota para a Ponte Preta e recebe o ABC na 14ª rodada, no Domingão. O duelo será no sábado (26).



VEJA JOGOS DO FLORESTA

16ª rodada

11/8 (segunda-feira)

19h30 - Floresta x Tombense - Domingão

17ª rodada

17/8 (sábado)

19h - Confiança x Floresta - Arena Batistão

18ª rodada

23/8 (sábado)

19h30 - Figueirense x Floresta - Orlando Scarpelli