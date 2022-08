CBF divulga áudios que detalham como foi ação do VAR na partida entre Fluminense x Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios da cabine do árbitro de vídeo (VAR) do empate entre Fluminense 2 a 2 Fortaleza, nesta quarta-feira (17), pela Copa do Brasil. O resultado eliminou a equipe cearense das quartas de final com decisões polêmicas da arbitragem. O presidente Marcelo Paz e o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda também questionaram as decisões.

Asssita a análise do VAR para o gol de Germán Cano

O Leão abriu vantagem de 2 a 0, mas sofreu dois gols no 2º tempo, de PH Ganso e Germán Cano. Aos 14, o zagueiro leonino Emanuel Brítez derrubou Matheus Martins. O juiz Wilton Pereira Sampaio (Fifa) marcou falta e mudou para o pênalti após um aviso do árbitro de vídeo (VAR).

Veja o lance do pênalti marcado para o Fluminense

"Esse é o momento do contato. Contato canela no pé [...] Revisão factual, a falta ocorre sobre a linha, dentro da área, penal. Falta claríssima", informou o VAR Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

A igualdade do time carioca foi aos 26, quando Arias cruzou para o centroavante marcar. O VAR revisou um possível impedimento e posteriormente validou o lance.

"A base é no pé, lance ajustado [...] Pode confirmar, posição legal. Wilton, gol checado e confirmado", concluiu Pablo.

Equipe de arbitragem de Fluminense x Fortaleza

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa)

Assistente 2: Bruno Boschilia (Fifa)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Árbitro de vídeo (VAR): Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil