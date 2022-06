CBF divulga áudio do VAR de Goiás x Ceará, após reclamação sobre Wagner do Nascimento

Depois de manter o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães para o Clássico-Rei pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, a CBF divulgou áudio do VAR da partida entre Goiás e Ceará, pela 11ª rodada da Série A. O confronto no Estádio Serrinha terminou no empate em 1 a 1 e gerou críticas da diretoria do Vozão.

Os trechos divulgados mostram as conversas de Wagner do Nascimento Magalhães com o VAR, sob comando de Rodrigo Carvalhaes de Miranda, sobre o pênalti que culminou na expulsão de Bruno Pacheco e a possível penalidade não marcada em Mendoza.

Confira o vídeo do lance de Mendoza

No primeiro lance, o árbitro de vídeo concorda com a decisão de campo na marcação do pênalti e o vermelho direto para Bruno Pacheco. O lateral-esquerdo sobe de costas para o jogador do Goiás e o acerta com o cotovelo. A equipe mandante igualou o marcador com essa marcação.

Já na segunda jogada, o camisa 10 do Alvinegro avança em velocidade pela esquerda e é parado na grande área depois de ser empurrado por Auremir, volante do Esmeraldino. Nas análises do árbitro de campo e do VAR, o toque foi normal de jogo e a partida continuou.

O toque em Mendoza aconteceu no segundo tempo da partida, logo depois do Goiás conseguir o empate contra o Ceará no Estádio Serrinha.

No recorte, Wagner do Nascimento Magalhães afirma para o VAR, "toque de jogo", sendo respondido na sequência por Rodrigo Carvalhaes (VAR), "tem um braço ali, ele não agarra, é um braço de referência, o jogador não puxa", afirma o árbitro de vídeo. Depois da chegagem, Rodrigo nega irregularidade e o árbitro segue o jogo no Serrinha.

ÁRBITRO MANTIDO

Após a CBF divulgar Wagner do Nascimento Magalhães para o Clássico-Rei, o Ceará enviou ofício à entidade solicitando a mudança do árbitro do confronto de ida pelas Oitavas de final da Copa do Brasil. A Confederação negou o pedido e não viu indícios suficientes para a troca.