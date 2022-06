Clássico-Rei: confira desfalques de Fortaleza e Ceará para o duelo da Copa do Brasil

Fortaleza e Ceará entram em campo nesta quarta-feira para mais um Clássico-Rei em 2022. Os dois maiores clubes cearenses se enfrentam pelas oitavas da Copa do Brasil. As equipes, no entanto, chegam com desfalques importantes para o duelo decisivo nesta quarta-feira (22), na Arena Castelão.

Mandante do jogo, o Tricolor do Pici não vai poder contar com o capitão Tinga, além de Hércules. Os três atletas estão no Departamento Médico. Landázuri apresentou sintomas gripais no último jogo, mas já treinou com a equipe.

Já o Alvinegro vai sem o artilheiro do time na temporada. Com lesão muscular de grau 1 para 2, o atleta está em recuperação e deve voltar em 20 dias.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), na Arena Castelão, às 20 horas. A Verdinha e o Diário do Nordeste transmitem o jogo ao vivo, a partir das 17 horas.