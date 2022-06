Fortaleza x Ceará vai passar só na internet pela primeira vez na história; veja como assistir

Fortaleza e Ceará duelam nesta quarta-feira (22), às 20 horas no Castelão, pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil, em um Clássico-Rei que promete muitas emoções. Um detalhe que chama atenção é de que a partida terá transmissão apenas na internet, via streaming. Nenhuma TV aberta ou a cabo transmitirá o duelo, que será exclusivo da Amazon Prime Vídeo.

Assim, para assistir à partida, as numerosas torcidas de Ceará e Fortaleza precisarão acessar amazon.com.br e assinar o serviço de streaming.

Transmissão anterior

Neste ano, também pela Copa do Brasil, o jogo único da 2ª Fase entre Ceará e Tuna Luso-PA no Castelão, foi transmitido pela Amazon Prime. O Vozão venceu por 2 a 0 e avançou para a 3ª Fase.

Narração e comentários

E para a narração do grande jogo, a empresa escalou Tiago Leifert. Nos comentários estará um velho conhecido da torcida cearense: Lisca.