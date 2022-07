Capitão do Fortaleza, Titi lamenta eliminação da Libertadores: ‘Doendo demais’

O Fortaleza deixou a Libertadores após ser derrotado pelo Estudiantes nesta quinta-feira (7), na Argentina. A vaga inédita na competição, garantida após grande campanha no Brasileirão de 2021, pôs o clube em outro patamar do futebol nacional. A temporada de 2022 começou com os títulos do Cearense e do Nordestão mas, no torneio nacional, a equipe segue na lanterna.

Nas oitavas da Liberta, o Tricolor do Pici viu a chance de escrever mais uma linha na história e, principalmente, um trampolim para a recuperação do ânimo da equipe para a sequência do ano. Ciente da importância do torneio, o zagueiro Titi lamentou a eliminação em entrevista coletiva após o duelo. Emocionado e com a voz embargada, o capitão ressaltou a dedicação da equipe e mostra o quanto a derrota foi sentida.

Titi jogador do Fortaleza Primeiro, a dor dura uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje realmente é um dia muito triste, não só para mim mas como para todos os companheiros que viveram esse sonho de Libertadores. Mas tudo que a gente vem fazendo ao longo desse um ano com o trabalho do Vojvoda, da diretoria, o clube se preparou muito pra viver este momento de Libertadores. Sabemos que temos que melhorar, sabemos onde podemos chegar. O nosso grupo é muito trabalhador, dedicado e, com toda certeza, hoje, sim, tá doendo demais essa eliminação. Mas amanhã já começamos novamente tudo de novo, porque precisamos e necessitamos estar mais fortes do que nunca.

Fortaleza e Estudiantes ficaram no empate de 1 a 1 no primeiro jogo, na Arena Castelão. Na casa adversária, a equipe cearense foi derrotada por 3 a 0.

Pela 16ª rodada do Brasileiro, o Leão volta a campo neste domingo (10), quando enfrenta o Palmeiras, às 18 horas, na Arena Castelão. Na Copa do Brasil, a equipe venceu o primeiro jogo diante do rival Ceará e segue na busca para garantir vaga inédita nas quartas do torneio. O próximo Clássico-Rei será na quarta-feira (13).

