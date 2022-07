Vojvoda lamenta eliminação do Fortaleza da Libertadores e admite: "não encaixamos nosso jogo"

O técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou a desclassificação do Fortaleza da Libertadores na noite de quinta-feira (7), após derrota em La Plata por 3 a 0 para o Estudiantes.

Vojvoda Técnico do Fortaleza "Nós não conseguimos em nenhum momento aplicar nossa idéia de jogo. E o Estudiantes pôde impor seu jogo. Seria um jogo totalmente diferente do que aconteceu em Fortaleza. Não incomodamos nenhum momento a linha de cinco (defensiva) do Estudiantes. Creio que foi um justo vencedor nosso rival".

Erros

Vojvoda citou erros fatais do Leão para que a equipe fosse eliminada na Argentina, como os gols de bola aérea nos minutos iniciais de cada tempo.

"Na última partida (pelo Brasileiro) tomamos gol nos últimos minutos e hoje, no primeiro minuto do segundo tempo, volta a acontecer. Temos que trabalhar, pois essas situações não podem acontecer em uma equipe como a nossa. O Estudiantes tinha potencial através de bolas aéreas e nos ganharam assim. Fizeram bem, estiveram bem, mas eu fico mais com o que não fizemos do que queríamos. Queríamos agir, mas a estratégia do adversário foi melhor que a nossa".

Foco no Brasileiro

Em seguida, Vojvoda projetou corrigir os erros para se recuperar na Série A do Brasileiro. O Tricolor é o último colocado da Série A com 10 pontos e enfrenta o Palmeiras, no domingo, às 19 horas no Castelão.

"Perdemos muitos pontos no Brasileiro e futebol são muitas situações. Agora temos que dar a volta por cima, pois domingo enfrentamos o Palmeiras e temos que estar prontos para isso".