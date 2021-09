Campinense x Guarany de Sobral pelo mata-mata da Série D: confira local, horário e palpites

O Guarany de Sobral continua neste neste sábado (25), às 16 horas, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), sua saga na Série D do Campeonato Brasileiro, no 1º jogo das Oitavas de finais. O adversário é o tradicional Campinense, em um confronto que promete ser o mais difícil até então para o Cacique do Vale, que vem fazendo uma campanha de destaque na competição.

O Guarany, do técnico Vladimir de Jesus, eliminou o Galvez com a marca de sua campanha: sólido fora, segurando o adversário (0x0) e muito forte em casa (vencendo por 2 a 0).

É nisso que o Rubro-Negro confia, um resultado que o faça chegar forte no jogo de volta, no dia 3 de outubro, no Junco, à 15 horas, local onde venceu 7 partidas e empatou uma.

Sem público

Para esta fase, a CBF liberou a volta do público, contanto que as autoridades locais dessem o aval, mas o Guarany não conseguiu a liberação da Prefeitura de Sobral. O Campinense tentou a liberação de público para a partida de hoje, mas as autoridades não liberaram.

O tradicional time paraibano eliminou o Sergipe nos pênaltis para encarar o Guarany.

Ficha Técnica

Competição: Série D do Brasileiro - Oitavas de Final - Ida

Estádio: Amigão - Campina Grande - PB

Data: 25 de Setembro de 2021 - 16 horas

Árbitro: Alinor Silva da Paixão - MT

Assistentes: Marcelo Grando - MT e Paulo Cesar Silva Faria - MT