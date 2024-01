Campeonato Cearense: relembre os artilheiros da última década do estadual

A principal competição do estado vai começar. O Campeonato Cearense 2024 inicia neste sábado (20), com dez clubes lutando por objetivos diferentes. De 2014 até 2023, Fortaleza e Ferroviário emplacaram, por três temporadas, jogadores artilheiros na competição. Seguidos por Atlético-CE com dois anos tendo um representante e Ceará, Guarani de Juazeiro, Caucaia (dividindo um mesmo ano com o Ferroviário) e Icasa (dividindo um mesmo ano com o Ceará), fechando o ranking com apenas uma temporada tendo um goleador.

O jogador com maior destaque da década é Edson Cariús, sendo o único artilheiro por duas temporadas (2019 e 2022).

Veja os artilheiros de 2014-2023

2014: Robert pelo Fortaleza, marcando 21 gols

2015: Assisinho pelo Ceará e Núbio Flávio pelo Icasa, marcando 10 gols

2016: Anselmo pelo Fortaleza, marcando 11 gols

2017: Leilson pelo Guarani de Juazeiro, marcando 9 gols

2018: Gustavo pelo Fortaleza, marcando 16 gols

2019: Edson Cariús pelo Ferroviário, marcando 10 gols

2020: Wandson pelo Atlético-CE, marcando 8 gols

2021: Olávio pelo Atlético-CE, marcando 14 gols

2022: Edson Cariús pelo Ferroviário, marcando 9 gols

2023: Isaías pelo Caucaia e Ciel pelo Ferroviário, marcando 5 gols

O maior goleador de uma única edição do estadual é Sandro Preigschadt. O centroavante marcou 39 gols pelo Tricolor do Pici em 1997.

O jogador França também ganha destaque, ao ser o atleta que mais vezes alcançou a liderança da artilharia do torneio, cinco vezes: 1940, 1946 e 1947 (Fortaleza); 1941 e 1942 (Ceará).

Outro recorde que se mantém é o de Mundico, sendo o único a se tornar artilheiro por quatro anos seguidos, entre 1935 e 1938, quando vestia a camisa do Fortaleza.

Veja também