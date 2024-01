Premiação da Copa do Nordeste de 2024: veja valores e cotas de Ceará e Fortaleza

A Copa do Nordeste ampliou a premiação para a temporada de 2024. Com o sorteio da fase de grupos realizado nesta quinta-feira (18), Ceará e Fortaleza conheceram os caminhos e podem projetar arrecadações, com cotas de participação e premiação definidas na competição.

Vale ressaltar que os clubes são os únicos representantes locais nesta etapa - Ferroviário e Iguatu foram eliminados na etapa preliminar. Pelo ranking de clubes, Vovô e Leão ficaram no Pote 1 do torneio com Bahia e Sport, o que resulta nas principais receitas da fase inicial: R$ 3,3 milhões.

No âmbito geral, o Nordestão distribuirá aproximadamente R$ 49 milhões aos participantes. Os valores são equiparados no mata-mata, com quartas de final, semifinal e decisão (campeão e vice).

Aos eliminados, o torneio também ofereceu receita. No caso do Ferroviário, que se despediu na 1ª fase, o arrecadado foi R$ 126 mil. Já o Iguatu ganhou essa cota e mais R$ 189 mil pela 2ª etapa, totalizando R$ 315 mil em bônus, mas não conseguiu avançar ao perder para o ABC nos pênaltis.

Atual campeão, o Ceará tem três títulos da competição: 2015, 2020 e 2023. O Fortaleza ganhou em 2019 e 2022.

Premiações da Copa do Nordeste de 2024

Fase preliminar

1ª fase: R$ 126 mil

2ª fase: R$ 189 mil

Fase de grupos

Cota 1 (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport): R$ 3,3 milhões.

Cota 2 (CRB, Vitória-BA, Náutico e ABC): R$ 2,5 milhões.

Cota 3 (Botafogo-PB, Juazeirense-BA, Altos-PI e América-RN): R$ 1,9 milhão.

Cota 4 (Treze-PB, Itabaiana-BA, River-PI e Maranhão): R$ 1,2 milhão.

Fase mata-mata

Quartas de final: R$ 525 mil

Semifinal: R$ 735 mil

Vice-campeão: R$ 1,3 milhão

Campeão: R$ 2,1 milhões