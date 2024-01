ABC-RN x Iguatu: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Iguatu entra em campo neste sábado (13), às 19h, para enfrentar o ABC-RN, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), em jogo que vale uma vaga na fase de grupos do Nordestão 2024.

Na primeira fase eliminatória, o Azulão fez história e eliminou o CSA-AL em pleno Rei Pelé. Após sair perdendo e ter a expulsão do meia atacante Tiaguinho na reta final da partida, o time comandado por Washington Luiz conseguiu o empate nos acréscimos e venceu nas cobranças de pênaltis.

Já o ABC-RN venceu o Sousa-PB por 1 a 0 no Frasqueirão, palco do duelo desta noite. Por ter melhor posição no ranking da CBF que o time cearense, o clube potiguar tem a vantagem de decidir a vaga em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN, Star+, DAZN e Nosso Futebol.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ABC-RN: Welligton, Yuri Ferraz, Thiago Spice, Wesley Santos e Romário (Henrique Ávila); Walfrido, Sammuel e Diego Jardel; Ruan, Wallyson e Daniel Cruz. Técnico: Rafael Lacerda.

Iguatu: Geferson; André Mascena, Uesles, Júlio Nascimento e Fernando Ceará (Guto); Guidio, Diego Viana, Pedrinho e Esquerdinha; Otacílio Marcos e William Anicete. Técnico: Washington Luiz

ABC-RN x IGUATU | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo único da segunda fase eliminatória do Nordestão

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)

Data: 13/01/2024 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)