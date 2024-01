Copa do Nordeste: sorteio do grupos acontece nesta quinta: veja horário e onde assistir

O sorteio dos Grupos da 1ª Fase da Copa do Nordeste 2024 acontece nesta quinta-feira (17). A cidade de Teresina (PI) vai sediar o evento, às 19h30. Os representantes do Estado são Ceará e Fortaleza.

Onde Assistir

O sorteio terá transmissão no canal do Youtube da CBF, na ESPN e no Nosso Futebol, a partir das 19h30.

Clubes participantes

Os 16 clubes participantes da 1ª Fase fora divididos em 4 potes, distribuídos na ordem de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da CBF (RCN).

Pote 1

Fortaleza (7º)

Ceará (14º)

Bahia (15º)

Sport (26º).

Pote 2

CRB (27º)

Vitória (29º)

Náutico (37º)

ABC (44º)

Pote 3

Botafogo (56º)

Juazeirense (57º)

Altos (58º)

América (62º)

Pote 4

Treze (79º)

Itabaiana (106º)

River (140º)

Maranhão (205º)

Critérios do sorteio

Dois clubes de cada pote seguirão para os grupos A e B. Todos os clubes do Pote 1 serão sorteados antes dos demais potes. O primeiro clube sorteado de cada pote irá compor o Grupo A, o segundo time sorteado irá para o Grupo B e assim por diante.

No entanto, conforme define o regulamento, os dois clubes melhores posicionados no RNC filiados a uma mesma federação estadual deverão ser alocados em grupos distintos. Por isso, assim que um clube sorteado estiver entre as federações que apresentam mais de um participante na Copa do Nordeste 2024, a outra equipe da mesma federação deverá ficar em outro grupo.

Legenda: O Ceará é o atual campeão da Copa do Nordeste Foto: Rafael Ribeiro/CBF

As federações que apresentam dois participantes são: Ceará (Fortaleza e Ceará), Pernambuco (Sport e Náutico), Rio Grande do Norte (ABC e América), Paraíba (Botafogo e Treze) e Piauí (Altos e River). As federações de Alagoas (CRB), Sergipe (Itabaiana) e Maranhão (Maranhão) têm um clube participante.

No caso da Federação Bahiana, que apresenta três clubes na disputa - Bahia, Vitória e Juazeirense -, há uma exceção. Uma vez que um clube for sorteado, o clube melhor ranqueado entre os dois times restantes deverá seguir para um grupo oposto. A terceira equipe poderá ser sorteada para qualquer grupo.

Datas

As datas previstas para competição são:

1ª Fase:

1ª Rodada: 04/02

2ª Rodada: 10/02

3ª Rodada: 14/02

4ª Rodada: 21/02 ou 28/02

5ª Rodada: 06/03 ou 13/03

6ª Rodada: 20/03

7ª Rodada: 24/03

8ª Rodada: 27/03

Quartas de Final: 10/04

Semifinal: 24/04

Final: 5/06 e 9/06