Brasil de Pelotas x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (18), às 15h (horário de Brasília), contra o Brasil de Pelotas, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande de Sul.

Brasil de Pelotas x Ferroviário hoje: onde assistir e horário

A partida será transmitida ao vivo pelo NSports, às 15h deste sábado (18)

O que está em jogo

Na 11ª colocação, com 12 pontos, a equipe coral vem de 3 derrotas seguidas e precisa se recuperar na tabela, de olho no G-8. Quem abre a zona de classificação é o São José/RS, com 16.

A sequência ruim custou o cargo de Roberto Fonseca, com o técnico Sidney Morais assumindo o Tubarão da Barra. Ele estreará diante do Xavante e espera iniciar uma campanha de recuperação coral.

Legenda: O Ferroviário estreará técnico novo diante do Brasil de Pelotas pela Série C Foto: Paulo Rodrigo / Ferroviário

“É mexer o menos possível, porque o tempo é muito curto. Mas claro que a gente vai mudar alguma coisa, para aquilo que a gente idealiza de time. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é trabalhar cada dia mais, melhorar a nossa condição. Com certeza, trabalhando forte, as coisas vão mudar. É um jogo difícil, em um ambiente difícil também. É focar nesse jogo, que é muito importante e precisamos ter um bom resultado”.

Lanterna

O Brasil está em situação complicada na Série C, na última colocação com apenas 6 pontos. A equipe xavante está 4 pontos do Floresta, primeiro time fora do Z4 e precisa reagir.

Historicamente forte em casa, o Brasil vem desapontando na Série C. São 5 pontos conquistados em casa, mas vindo de duas derrotas, para Ypiranga/RS e Figueirense.

Prováveis escalações

Brasil de Pelotas: Otávio Passos, Marcelinho, Gilberto Alemão, Helerson, Rafael Castro, Gabriel Araújo, Karl, Jonatha Carlos, Luiz Meneses, Júnior Pirambu e Paulo Victor. Técnico: Thiago Gomes

Ferroviário: Jonathan, Lionn, Fredson, Vitão e Éder Lima, Emerson Barbosa, Maicon Assis, Emerson, Mateus Anderson, Dudu, Edson Cariús. Técnico: Sidney Morais

Legenda: O Ferroviário vem de 3 derrotas seguidas na Série C e precisa se recuperar Foto: Paulo Rodrigo / Ferroviário

Ficha técnica | Brasil de Pelotas x Ferroviário

Local: Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande de Sul.

Data: 18/06/2022 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva - BA

Assistente 1: Jucimar dos Santos Dias - BA

Assistente 2: José Carlos Oliveira dos Santos - BA