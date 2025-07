Brasil x Uruguai na semifinal da Copa América feminina: veja horário, onde assistir e escalações

Brasil e Uruguai se enfrentam nas semifinais da Copa América feminina de futebol. O duelo será nesta terça-feira (29), a partir das 21h (de Brasília). O duelo será no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. Será o terceiro confronto entre as equipes em edições da competição. Sob comando de Arthur Elias, com Marta em campo e a cearense Fátima Dutra, as brasileiras vão em busca da nota taça do torneio. Quem avançar, encara a Colômbia na grande final.

Na fase de grupos, o Brasil venceu Venezuela (2 a 0), Bolívia (6 a 0), Paraguai (4 a 1) e empatou com a Colômbia (0 a 0). Assim, a equipe avançou em primeiro do Grupo B. Já o Uruguai avançou como segundo do Grupo A. A equipe empatou com Equador (2 a 2), foi derroada pela Argentina (0 a 1), venceu Peru (1 a 0) e Chile (3 a 0).

“Elas esticam o jogo, atacam com eficiência e jogam muitas bolas dentro da área. Então, o tipo de jogo do Uruguai tem qualidade de ataques que conheço bem. Espero que a gente consiga manter o domínio, se impor no campo ofensivo e criar oportunidades mesmo com a marcação forte que o Uruguai exerce”, avaliou Arthur Elias, técnico da seleção brasileira.

ONDE ASSISTIR

TV Brasil e Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL | Técnico: Arthur Elias

Claudia Oliveira

Fê Palermo

Taciane

Mariza

Gabi Portilho

Ari Borges

Angelina

Yasmim

Jhonson

Duda Rodrigues

Kerolin

URUGUAI | Técnico: Ariel Eduardo Longo

Sanchez

Felipe

Correa

Lacoste

Tregartten;

Carballo;

Velazco

Gonzalez

Viera;

Aquino

Pizarro

ARBITRAGEM

Árbitra: Zulma Quiñonez (PAR)

Assistentes: Nadia Weiler (PAR) e Nancy Fernández (PAR)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

FICHA TÉCNICA

Brasil x Uruguai

Data e hora: 29/07, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)