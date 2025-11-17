Brasil x Tunísia: escalação da Seleção Brasileira deve ter novidade e desfalque; veja

O técnico italiano Carlo Ancelotti deve fazer mudanças no time titular da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Tunísia, nesta terça-feira (18). A base da escalação da vitória por 2 a 0 sobre Senegal deve ser mantida, mas duas alterações devem acontecer.

O zagueiro Gabriel Magalhães sofreu uma lesão muscular na coxa na partida do último sábado (15), contra Senegal. A tendência é que Éder Militão seja deslocado para a zaga e Wesley entre na lateral-direita. No ataque, Vitor Roque pode ganhar uma oportunidade.

Legenda: Vitor Roque durante jogo do Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Diante da ausência e da possível novidade, Carlo Ancelotti deve levar a campo a seguinte escalação titular da Seleção Brasileira: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Estêvão, Vini Jr. e Vitor Roque.

Brasil e Tunísia entram em campo nesta terça-feira (18), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Decathlon Arena, em Lille, na França, para disputar uma partida amistosa preparatória para a Copa do Mundo de 2026.