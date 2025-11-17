Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil x Tunísia: escalação da Seleção Brasileira deve ter novidade e desfalque; veja

Este amistoso preparatório para a Copa será o último jogo do Brasil na temporada 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Estêvão, jogador da Seleção Brasileira
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti deve fazer mudanças no time titular da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Tunísia, nesta terça-feira (18). A base da escalação da vitória por 2 a 0 sobre Senegal deve ser mantida, mas duas alterações devem acontecer.

O zagueiro Gabriel Magalhães sofreu uma lesão muscular na coxa na partida do último sábado (15), contra Senegal. A tendência é que Éder Militão seja deslocado para a zaga e Wesley entre na lateral-direita. No ataque, Vitor Roque pode ganhar uma oportunidade.

Foto de Vitor Roque, jogador do Palmeiras
Legenda: Vitor Roque durante jogo do Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Diante da ausência e da possível novidade, Carlo Ancelotti deve levar a campo a seguinte escalação titular da Seleção Brasileira: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Estêvão, Vini Jr. e Vitor Roque.

Brasil e Tunísia entram em campo nesta terça-feira (18), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Decathlon Arena, em Lille, na França, para disputar uma partida amistosa preparatória para a Copa do Mundo de 2026.

Assuntos Relacionados
Foto de Estêvão, jogador da Seleção Brasileira

Jogada

Brasil x Tunísia: escalação da Seleção Brasileira deve ter novidade e desfalque; veja

Este amistoso preparatório para a Copa será o último jogo do Brasil na temporada 2025

Daniel Farias Há 47 minutos
Foto de jogadores da seleção da Alemanha comemorando gol em partida

Jogada

Alemanha x Eslováquia nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela sexta rodada das Eliminatórias europeias

Daniel Farias Há 1 hora
Las Vegas Raiders na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (17)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (17)

Confira os jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Alemanha

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Pol Fernández em ação pelo Godoy Cruz

Jogada

Ex-Fortaleza, Pol Fernández é rebaixado com o Godoy Cruz para a 2ª divisão da Argentina

Meio-campista atuou em 15 jogos do time nesta temporada

Redação 16 de Novembro de 2025