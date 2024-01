Brasil x Equador: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira Sub-23 volta a jogar nesta segunda-feira (29) pelo Pré-Olímpico de futebol na Venezuela. O adversário é a Equador, às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas.

Onde Assistir

SporTV transmite o jogo

Como chegam as equipes

O Brasil está no Grupo A, com Bolívia, Venezuela, Equador e Colômbia. A equipe canarinha tem 100% de aproveitamento após duas vitórias - Bolívia por 1 a 0 e Colômbia por 2 a 0 - e pode se garantir matematicamente no quadrangular final que dá a vaga olímpica se vencer hoje.

O Equador também pode garantir vaga no quadrangular se vencer, pois tem 7 pontos, mas com um jogo a mais que o Brasil.

A Seleção Brasileira é a única que tem 100% de aproveitamento até agora no Pré-Olímpico em disputa na Venezuela. Também ostenta a melhor defesa da competição – não levou nenhum gol, ao contrário das nove demais participantes.

Legenda: A Seleção Pré-Olímpica do técnico Ramon Menezes ainda não apresentou um grande futebol, mas pode garantir vaga no quadrangular do Pré-Olímpico Foto: Joilson Marcone/CBF

O meia-atacante Gabriel Pirani acredita que a Seleção Pré-Olímpica está evoluindo cada vez mais ao longo da competição.

O técnico Ramon Menezes promoveu escalações diferentes entre a primeira e a segunda partida. Nas duas oportunidades o jogador do DC United entrou bem no segundo tempo e ajudou a amarelinha a garantir a vitória.

“Nós temos evoluído dentro da competição. Dois jogos, duas vitórias importantes que nos dão confiança. Tiramos a ansiedade no primeiro jogo. Concretizamos a nossa chegada de fato no Pré-Olímpico com o segundo jogo e a vitória. E nós estamos com força total para o jogo contra o Equador. Pretendemos conseguir a classificação com 100%, que é muito importante. Para isso, vamos sempre entrar focados e buscando sempre a vitória”, afirmou Pirani.

Prováveis escalações

Brasil Mycael; Michel, Arthur Chaves, Kaiki e Bruno Gomes; Marlon Gomes, Andrey Santos, Guilherme Biro e Marquinhos; Endrick e John Kennedy. Técnico: Ramon Menezes. Equador Alexis Villa; Christian García, Óscar Quiñonez, Patrik Mercado e Pedro Vite; Érick Plúas, Yaimar Medina e Carlos Sánchez; Layan Loor, John Mercado e Justin Cuero. Técnico: Miguel Bravo.