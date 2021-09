Brasil perde para Argentina na semifinal e está eliminado da Copa do Mundo de Futsal

O Brasil perdeu para a Argentina, nesta quarta-feira (29), na Žalgiris Arena, por 2 a 1, e está eliminado da Copa do Mundo de Futsal. Vaporaki e Borruto marcaram os gols dos argentinos na semifinal, enquanto Ferrão descontou para os brasileiros.

A equipe de Marquinhos Xavier se prepara agora para a disputa do 3° lugar. O perdedor de Portugal x Cazaquistão enfrentará o Brasil no domingo (3), às 12h (horário de Brasília), na Žalgiris Arena. A Argentina, por sua vez, entra em campo no mesmo dia, mas às 14h (horário de Brasília), contra o vecendor do duelo entre portugueses e cazaquistaneses.

O jogo

A equipe de Marquinhos Xavier sufocou a Argentina durante todo o 1° tempo, encurtando os espaços e subindo as linhas de marcação para travar a saída de bola dos argentinos. No entanto, em duas bobeadas da defesa brasileira, a seleção de Matías Lucuix chegou ao gol.

Vaporaki, aos 11, e Borruto, aos 13 minutos, finalizaram com precisão ao gol de Guitta. Os brasileiros, por sua vez, pararam na gigantesca partida do goleiro Sarmiento.

A única vez que os brasileiros conseguiram chegar ao gol de Sarmiento, foi aos 17 minutos, após uma falha defensiva da Argentina. Ferrão apareceu sozinho na área, após toque de Pito, e empurrou para as redes. Antes, Pito acertou a trave do arqueiro argentino duas vezes.

Apesar do domínio brasileiro, a equipe de Marquinhos Xavier não conseguiu chegar ao gol de empate. O resultado desclassifica o Brasil da Copa do Mundo de Futsal. Os argentinos, atuais campeões mundiais, estão na 2ª final consecutiva.

Campanha do Brasil na Copa do Mundo de Futsal

Brasil 9 x 1 Vietña (1ª rodada - fase de grupos)

Brasil 4 x 0 República Tcheca (2ª rodada - fase de grupos)

Brasil 5 x 1 Panamá (3ª rodada - fase de grupos)

Brasil 4 x 2 Japão (oitavas de final)

Brasil 1 x 0 Marrocos (quartas de final)

Brasil 1 x 2 Argentina (semifinal)