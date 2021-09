Brasil x Argentina pela Copa do Mundo de Futsal: confira horário e onde assistir

É clássico e vale vaga na final! O Brasil enfrenta a Argentina nesta quarta-feira (29) pela semifinal da Copa do Mundo de futsal. Em busca do hexacampeonato mundial, a Seleção Brasileira entra em quadra às 14h (de Brasília), em Kaunas, na Lituânia.

As duas equipes chegam no confronto eliminatório defendendo a invencibiliidade. No time comandado por Marquinhhos Xavier, os adversários superados foram: Vietña (9x1), República Tcheca (4x0), Panamá (5x1), Japão (4x2) e Marrocos (1x0). O pivô Ferrão é o artilheiro da competição, com sete gols marcados.

"Todo mundo sempre quer que a gente seja brilhante individualmente e esses meninos entenderam que não, que não têm que ser o que são nos clubes, têm que ser coletivo, essa é alma da nossa seleção", declarou o comandante.

Em caso de classificação, a finalíssima será diante do vencedor entre Portugal e Cazaquistão. A disputa do título está marcada para domingo (3).

Momento da Argentina

Legenda: A seleção da Argentina conquistou a Copa do Mundo de futsal de 2016, última edição do Mundial Foto: Oliver Hardt / Fifa

No lado argentino, a atual campeã mundial venceu quatro jogos e empatou - com classificação nos pênaltis - nas quartas de final. Em sequência, os duelos foram com: Estados Unidos (11x0), Sérvia (4x2), Irã (2x1), Paraguai (6x1) e Rússia, em uma confronto com empate no tempo normal de 1 a 1 e vaga nos pênaltis pelo placar de 5 a 4.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV Verdes Mares) e pelo SporTV.

Ficha técnica

Brasil x Argentina - semifinal da Copa do Mundo de Futsal

Local: Kaunas, na Lituânia.

Data: 29/09/2021 (quarta-feira).

Horário: 14h (de Brasília).

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV.

Brasil: Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão. Reservas: Djony (Willian), Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Pito, Rocha, Arthur (Lé) e Dieguinho. Técnico: Marquinhos Xavier.

Argentina: Sarmiento, Claudino, Basile, Brandi e Taborda. Reservas: Farach, Stazzone, Alemany, Rescia, Cuzzolino, Borruto, Vaporaki, Santos e Edelstein. Técnico: Matias Lucuix.