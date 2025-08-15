Diário do Nordeste
Bragantino enfrenta Ceará com reforço e nove desfalques; veja lista

As equipes se enfrentam neste sábado (16), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:11)
Jogada
Legenda: O atacante paraguaio Isidro Pitta é um dos destaques do Bragantino
Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino tem problemas na escalação para enfrentar o Ceará neste sábado (16), na Arena Castelão, às 16h, pela Série A do Brasileiro. O técnico Fernando Seabra não conta com nove jogadores para o confronto, incluindo também o centroavante paraguaio Isidro Pitta.

O atleta sentiu um desconforto na coxa e não viajou para a capital cearense. Além disso, o Massa Bruta não conta com: o zagueiro Eduardo (entorse no tornozelo); os laterais direitos Andrés Hurtado  (lesão muscular na coxa) e Agustín Sant'Anna (lesão muscular na coxa); o lateral-esquerdo Juninho Capixaba (lesão no ligamento colateral medial do joelho); e os atacantes Henry Mosquera (lesão muscular na coxa) e Vinicinho (contusão no calcâneo).

A lista é completada pelo volante Matheus Fernandes e o centroavante Fernando, em transição. A última atividade antes da partida será nesta sexta-feira (15), no Pici, a sede do Fortaleza.

Promessa de estreia

Vanderlan em ação pelo Bragantino
Legenda: O lateral-esquerdo Vanderlan é o novo reforço do RB Bragantino
Foto: Cárila Covas / Red Bull Bragantino

Para além dos problemas, a comissão técnica do Bragantino vive a expectativa da estreia do lateral-esquerdo Vanderlan. Apresentado ao longo da semana, o defensor de 22 anos foi adquirido junto ao Palmeiras por € 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28,4 milhões).

Após o período de treinamento, foi relacionado para o embate com o Ceará. Vale ressaltar que o Massa Bruta vive momento ruim na temporada, com sete derrotas seguidas.

Na tabela de classificação, aparece na 8ª posição, com 27 pontos. O Vovô é o 12º, com 22.

