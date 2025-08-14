Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Adversário do Ceará, Bragantino vem de sete derrotas seguidas na temporada

Massa Bruta enfrenta o Ceará neste sábado (16) com oito jogos sem ganhar

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:22)
Jogada
Legenda: Massa Bruta ocupa a 8ª posição da tabela com 27 pontos.
Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

Próximo adversário do Ceará, o Bragantino enfrenta fase difícil na temporada. O time de Bragança Paulista vem de sete derrotas seguidas e, ao todo, oito jogos sem vencer, tendo disputado partidas pela Série A e Copa do Brasil no intervalo. 

O time comandado por Fernando Seabra vem apresentando uma queda vertiginosa na tabela do Campeonato Brasileiro e antes da sequência negativa de oito jogos sem vencer ocupava a terceira colocação, com 27 pontos, e estava apenas três ponto do líder Cruzeiro na época. Oito jogos depois, sem conseguir uma vitória sequer, a equipe paulista agora ocupa a oitava posição com o mesmo número de pontos.

VEJA SEQUÊNCIA NEGATIVA DO BRAGANTINO:

  • Bragantino 2 x 2 São Paulo - 14ª rodada da Série A
  • Vitória 1 x 0 Bragantino - 15ª rodada da Série A
  • Bragantino 1 x 2 Flamengo - 16ª rodada da Série A
  • Fortaleza 3 x 1 Bragantino - 17ª rodada da Série A 
  • Botafogo 2 x 0 Bragantino - Oitavas de final da Copa do Brasil
  • Atlético Mineiro 2 x 1 Bragantino - 18ª rodada da Série A
  • Bragantino 0 x 1 Botafogo - Oitavas de final da Copa do Brasil
  • Bragantino 1 x 3 Internacional - 19ª rodada da Série A

Com mais de 25 mil torcedores confirmados na Arena Castelão, Ceará e Bragantino se enfrentam neste sábado (16), às 16h, pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. 

* Sob supervisão de Vladimir Marques

