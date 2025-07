Botafogo acerta contratação de filho de Carlo Ancelotti como novo treinador

O Botafogo acertou a contratação do italiano Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, como novo treinador para a sequência da temporada. O profissional de 35 trabalhava com o pai e estava atuando como auxiliar da comissão técnica da Seleção Brasileira.

Por conta do último trabalho, o time carioca precisou notificar a negociação para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A missão de Davide então é substituir o português Renato Paiva, demitido após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras.

Com passagens por gigantes do futebol mundial, como o Real Madrid, a experiência no futebol brasileiro será a 1ª como comandante à beira do campo. Assim, encarou esse convite como grande oportunidade, chegando em um clube que é o atual campeão da Série A e da Libertadores.

O próximo compromisso do Botafogo é no sábado (12), contra o Vasco, pelo Brasileirão. A partida ocorre no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30 (de Brasília).