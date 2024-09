Boeck relembra 7 anos do acesso como inspiração para Sul-Americana: 'o Fortaleza busca reviravoltas'

Há exatamente 7 anos, no dia 24 de setembro de 2017, o Fortaleza comemorava o sonhado acesso para deixar a Série C do Campeonato Brasileiro, conquistado no dia anterior (23). Desde então, foram muitas as conquistas. Agora, o momento é diferente, mas a data pode servir como inspiração para uma nova conquista: avançar de fase na Copa Sul-Americana.

Quem esteve em campo e foi protagonista em 2017 foi o goleiro e capitão Marcelo Boeck. Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, o ídolo leonino relembra a conquista como inspiração para um novo desafio.

"Desde o jogo da Série C, mostramos naquele tempo, que somos o clube que faz certas reviravoltas. Aquilo que parecia impossível acontecer. Já mostramos que o Fortaleza ressurge do nada, ressurge das cinzas. E quando ninguém mais acredita, nós continuamos acreditando. Seja na Série C, seja agora. O Fortaleza busca reviravoltas. Até mesmo na Libertadores 2022, a gente tinha que ganhar os dois últimos jogos para passar. A gente vai lá e busca", relembra o atual assessor do Departamento de Futebol do Tricolor.

O Fortaleza precisa vencer o Corinthians por 2 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Para passar no tempo normal, precisa ganhar por 3 ou mais gols de diferença.