Bayern de Munique x Chelsea na Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Bayern de Munique e Chelsea entra em campo nesta quarta-feira (17) em jogo da primeira rodada da fase da Liga da Champions 2025/26. O duelo terá início às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. As equipes são fortes candidatas ao título europeu.
ONDE ASSISTIR
TNT e HBO Max
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.
FICHA TÉCNICA
- Bayern de Munique x Chelsea
- Data e hora: 17/09, às 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Arena, em Munique.
