Bayern de Munique x Chelsea na Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Legenda: Chelsea enfrenta o Bayern de Munique.
Foto: Foto por HENRY NICHOLLS / AFP

Bayern de Munique e Chelsea entra em campo nesta quarta-feira (17) em jogo da primeira rodada da fase da Liga da Champions 2025/26. O duelo terá início às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. As equipes são fortes candidatas ao título europeu. 

ONDE ASSISTIR

TNT e HBO Max

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA

  • Bayern de Munique x Chelsea
  • Data e hora: 17/09, às 16h (de Brasília)
  • Local: Allianz Arena, em Munique. 
