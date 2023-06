Barroca diz que Ceará não tem pressa para entrar no G-4 da Série B: 'crescimento para sustentar'

O Ceará venceu o Atlético-GO em mais uma rodada da Série B na noite desta terça-feira (6), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com o 3 a 0, a equipe comandada por Eduardo Barroca chegou a segunda vitória consecutiva. Vitor Gabriel, Erick e Guilherme Castilho marcaram para o Alvinegro. O técnico celebra a evolução do time e destaca a necessidade de trazer solidez ao trabalho, para chegar ao G-4 e sustentar a posição. O time chegou ao 6º lugar e está com 19 pontos. Ao todo, são seis vitórias, um empate e quatro derrotas.

“Estou muito mais preocupado com a evolução coletiva da gente do que entrar no G-4 imediatamente. Na verdade, o objetivo da gente é entrar na zona de classificação como consequência do nosso trabalho, do nosso crescimento. Para mim, não adianta nada entrar imediatamente e não ter o crescimento para sustentar. Falei desde a minha chegada, que as minhas experiências de acesso na Série B tem a ver com consistência, crescimento contínuo. No momento em que você oscilar, conseguirá dar a volta por cima imediatamente. E os jogadores estão entendendo isso dessa forma”, explicou o técnico.

O Ceará chegou para o jogo com diversos desfalques, por isso as muitas mudanças. Barroca revelou treinar os jogadores da mesma forma e avalia como positivo o retorno daqueles que não vinham tendo minutagem em campo.

“Era um jogo difícil por ser um adversário que tinha a mesma pontuação que a gente, jogando dentro de casa. Uma vitória muito importante para continuar o processo de crescimento, de amadurecimento coletivo. Hoje era um desafio grande pela quantidade de jogadores ausentes. E me deixou muito feliz a entrega dos jogadores, a confiança que eu tenho cada vez mais neste grupo. Tô muito feliz com a construção desse início de trabalho, como os jogadores estão se dedicando, se empenhando. O mérito é deles”, disse Barroca.

“Tivemos diversos pontos a destacar: mais um jogo sem sofrer gols, fizemos três gols... Dois no segundo tempo. Não tínhamos feito ainda gols no retorno do 2T. (...) Estamos vindo de cinco vitórias em seis jogos e não conseguimos entrar no objetivo. A gente vai precisar ter humildade, entender que estamos em processo de crescimento. Entender que mesmo na vitória a gente tem muitos pontos a melhorar. Mas muito feliz dos jogadores que vinham jogando menos entrarem e entrarem do jeito que entraram, jogaram num nível muito alto de concentração, de empenho”, completou o técnico.

O Ceará volta a campo neste sábado (10), às 19h30 Ide Brasília), quando enfrenta o CRB. As equipes se enfrentam em jogo da 12ª rodada da Série B. o duelo será na Arena Castelão. Os ingressos já estão disponíveis.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: