Opinião: Maturidade fora de casa do Ceará é um trunfo rumo ao G4 da Série B

O Ceará venceu o Atlético/GO com autoridade fora de casa pela Série B nesta terça-feira (6). O placar de 3x0 mostrou a superioridade alvinegra no jogo, segurando a pressão do rival quando necessário e sendo eficiente na frente.

Em um jogo muito físico, o Vovô mostrou mais uma vez maturidade jogando fora de casa, conquistando sua 4ª vitória em 6 jogos como visitante.

São 4 vitórias com Barroca, mostrando que o time já encaixou bem quando joga como visitante, valorizando a posse de bola, controlando o jogo e sendo eficiente na frente.

E olha que contra o Dragão, um concorrente direto ao acesso, o Ceará jogou desfalcado de Richardson, William Maranhão, Caíque e Danilo Barcelos.

'Novidades' rendem

Mas o time se comportou muito bem com as novas peças. Arthur Rezende e Zé Ricardo foram muito bem no meio, com o segundo como uma grata surpresa, em sua estreia como titular.

Nas laterais, Warley e David Ricardo (improvisado), foram bem, apesar de alguns espaços cedidos para o Dragão criar pelas pontas.

E na frente, Vitor Gabriel e Erick foram mais uma vez decisivos, com gols importantes. O centroavante marcou de cabeça aos 14 minutos do 1º tempo, e o veloz atacante aos 30 segundos do 2º tempo.

Após o 3º com Castilho, de pênalti, aos 37, o Ceará foi pressionado mas soube se defender bem para conquistar o resultado, com o goleiro Richard seguro.

É melhorar em casa

O Ceará fica 1 ponto do G4 com a vitória e mostra sua força e maturidade como visitante. E em uma Série B tão equilibrada, é muito importante pontuar fora. Isso é um trunfo e pode lever o Vovô ao G4 caso os resultados em casa sejam melhores.

Se o Vovô controlar os nervos e a pressão de jogar em casa diante da torcida, se torna um candidato natural a entrar no G4 e não sair mais. É só melhorar o desempenho em casa. O Ceará tem time pra isso.