Na redes sociais, o atacante Luvannor, do Ceará, fez uma publicação irônica após o jogo contra o Atlético-GO. O jogador viajou para a partida, mas não foi utilizado pelo treinador Eduardo Barroca e viu seus concorrentes de posição entrarem na partida. Vitor Gabriel foi o titular e Nicolas entrou no decorrer do jogo.

Legenda: Luvannor ironiza nas redes sociais após não ser utilizado por Barroca contra Atlético-GO Foto: Reprodução/Instagram

"Se você não é valorizado, não fique com raiva. Isso significa que vc está no lugar errado. Conheça o seu valor e saiba onde vc é valorizado!", escreveu o jogador. Luvannor ainda chegou a colocar na publicação uma citação, "Um diamante não brilha no fundo de uma caverna", encerrou.

O último jogo que Luvannor esteve em campo foi na vitótia contra o Londrina, fora de casa, por 3 a 1.

A CENA SE REPETE

Ainda no mês de maio, quando também não estava sendo utilizado por Barroca, o atacante Vitor Gabriel fez publicações em suas redes sociais incomodado com o fato de não entrar nas partidas e ver se concorrente Nicolas assumir a titularidade da equipe alvinegra.

Vitor Gabriel foi multado em decorrência de suas publicações polêmicas.