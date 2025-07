Aylon substitui Pedro Raul no duelo do Ceará contra o Corinthians; veja provável escalação

O substituto de Pedro Raul no Ceará para encarar o Corinthians será Aylon. O camisa 11 treinou como titular na tarde desta terça-feira (15), no trabalho de apronto, e vai iniciar o duelo entre os alvinegros, que acontece nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Castelão.

Com quatro gols na temporada 2025, Aylon já jogou como centroavante no Ceará várias vezes, principalmente na Série B de 2024, quando foi um dos artilheiros do Vovô. Polivalente, é peça coringa para Léo Condé e costuma ser acionado em quase todas as partidas.

O jovem Guilherme, que também pode atuar como centroavante, voltará a ser relacionado e será uma opção imediata para o Vovô na partida. Ele havia ficado de fora das últimas duas partidas por opção de Condé, mas estará no banco de reservas contra o Corinthians.

Para a vaga de Pedro Henrique, na ponta esquerda, o técnico do Vovô vai optar por Fernandinho. Com isso, o Ceará tem como provável escalação para encarar o Timão: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon.