Autor de gol do Fortaleza, Marinho lamenta empate com o Bahia: 'Sabor de derrota'

Autor do gol do Fortaleza no empate contra o Bahia, Marinho lamentou o resultado na Arena Castelão, neste sábado (19) e ressalta chegada de Renato Paiva, novo técnico. Com o resultado, o grupo voltou a pontuar no Campeonato Brasileiro. A equipe não somava pontos na competição desde a goleada diante do Juventude, no dia 10 de maio, quando venceu a partida por 5 a 0.

"A gente vai classificar como sabor de derrota. A gente tinha capacidade de segurar o resultado. Um lance bobo a gente toca o contra-ataque. É coisa que tem que corrigir. A gente não pode errar. A gente perdeu um grande treinador, mas professor Paiva chegou. A gente precisa abraçar o treinador e acreditar no trabalho dele", afirmou o atleta em entrevista ao Premiere após a partida.

O Tricolor do Pici segue na vice-lanterna da Série A, com 11 pontos somados. O Bahia se mantém na quarta colocação da disputa, com 25 acumulados. O grupo volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Bragantino em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília).