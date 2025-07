Torcedores do Fortaleza homenageiam ex-técnico Vojvoda na estreia de Renato Paiva; veja

Juan Pablo Vojvoda foi homenageado por torcedores na estreia do atual técnico, Renato Paiva. O grupo levou um bandeirão com a frase: 'O maior (técnico) da nossa história" para o duelo deste sábado (19), na Arena Castelão, quando a equipe enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Acompanhe o duelo em tempo real.

Demitido na última segunda-feira, o argentino comando o Tricolor do Pici entre 2021 e 2025. A trajetória, marcada por títulos, vitórias importantes e participações em competições internacionais, fez dele o maior treinador do clube cearense na história. A torcida chegou a lotar o CT do clube para se despedir do ex-técnico.

Renato Paiva foi anunciado na quinta-feira e teve apenas dias de trabalho no comando do time. O treinador chega com vínculo até 2026.

Os registros são do repórter fotográfico Ismael Soares, do SVM.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Torcedores do Fortaleza homenageiam Vojvoda, ex-técnico do clube. Foto: Ismael Soares/SVM