Fortaleza divulga novo boletim médico; confira

O Fortaleza tem cinco jogadores no departamento médico. O clube divulgou novo boletim neste sábado (19), antes da partida contra o Bahia, pela Série A. A equipe comandada pelo técnico Renato Paiva busca recuperação no torneio nacional. No entanto, ainda não poderá contar com o atacante Moisés, os goleiros João Ricardo e Brenno, e os zagueiros David Luiz e Gustavo Mancha. Já o lateral Bruno Pacheco está em processo de transição.

Moisés: lesão no músculo posterior da coxa esquerda;

David Luiz: lesão no músculo posterior da coxa esquerda;

⁠João Ricardo: fratura na mão esquerda;

⁠Brenno Fraga: fratura na mão direita;

⁠Gustavo Mancha: contusão ligamentar no cotovelo direito.

Bruno Pacheco: em processo de transição física por tendinite no joelho direito.

Fortaleza e Bahia se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na Arena Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.