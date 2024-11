Autor de 3 gols em goleada, Saulo Mineiro celebra volta do Ceará ao G4: 'É não sair mais'

O atacante Saulo Mineiro viveu noite mágica pelo Ceará nesta terça-feira (12), com 3 gols marcados e uma assistência na goleada por 4 a 1 diante do Botafogo/SP pela 36ª rodada da Série B.

O atacante, que fez sua melhor atuação com a camisa do Ceará, comemorou o retorno do Vovô ao G4.

"Eu falei ante do jogo que se a gente vencesse, entrava na hora certa no G4. Agora é não sair mais. Vamos buscar vencer estes dois jogos. Temos um dificil dentro de casa, contra o América, que é uma equipe forte. Teremos o apoio nossa torcida, acredito que vai bater lotação máxima e fazer grande festa. Vamos por etapa, primeiro o América, e depois o jogo final."

Após a partida, o Saulo tem 10 gols na Série B e 6 assistências. No ano, são 12 gols e 6 assistências com a camisa do Vozão.

Tabela e classificação

O resultado levou o Vozão ao G4, em 4º lugar com 60 pontos, ultrapassando o Sport. O Vozão só depende dele para conquistar o acesso nas duas rodadas finais. O próximo jogo, pela 37ª rodada, será contra o América/MG no Castelão, na segunda-feira (18), às 21h45. Na última rodada, o Vozão enfrentará o rebaixado Guarani em Campinas, no dia 24.