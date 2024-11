Botafogo-SP x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Botafogo-SP e Ceará entram em campo nesta terça-feira (12), às 21h30, para encerrar a 36ª rodada da Série B. Em caso de vitória, o Vozão pode entrar no G-4, na vaga do Sport, a duas partidas para acabar a competição. O confronto marcado para o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, também é fundamental para a Pantera que, em caso de triunfo, se livra da luta contra o rebaixamento.

Depois de duas vitórias seguidas em casa, contra Paysandu e Avaí, o Alvinegro precisa de três triunfos finais para alcançar o tão sonhado acesso. O Alvinegro está na 5ª posição com 57 pontos, três a menos que o Sport, que ficou no empate em 1 a 1 com a Chapecoense. Nos últimos dez jogos, o Vozão emplacou quatro vitórias e colou no G-4 da segundona.

Já a Pantera vive outra realidade, o time de Ribeirão Preto tem 42 pontos, e ocupa posição próxima à zona de rebaixamento. O Botafogo-SP vem de duas vitórias fora de casa na competição e, em caso de novo triunfo, pode garantir sua permanência na segundona. Dentro de casa, o time de Márcio Zanardi tem o segundo pior aproveitamento nesta Série B, com apenas 5 vitórias em 17 partidas até aqui.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e SporTV, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ COM BAIXAS E RETORNO

Para a decisão da 36ª rodada, Léo Condé não poderá contar com Lourenço, que tomou o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática. A vaga deve ser preenchida por De Lucca, que pode formar trio no meio-campo ao lado de Richardson e Lucas Mugni.

Além do camisa 97, outra ausência sentida no embarque do time, que ocorreu no domingo, foi a do Recalde. O jogador, que vinha na equipe titular nos últimos jogos, não está suspenso e pode ter entrado no departamento médico do clube de Porangabuçu.

Por outro lado, Matheus Bahia deve retornar à lateral-esquerda depois de cumprir suspensão contra o Avaí. Segundo jogador com mais passes para gols na temporada, sete assistências ao todo, o jogador foi substituído por Eric Melo no duelo contra o time catarinense.

COMO CHEGA A PANTERA?

Na segunda página da tabela de classificação, o Botafogo-SP trava disputa contra o rebaixamento. O time volta, diante do Ceará, a jogar em casa depois de ter batido Amazonas e Brusque, por 1 a 0, nos dois jogos. A Pantera tem a 7ª pior defesa da competição, com 43 gols sofridos, 2 a mais que o Vozão.

Para o duelo diante do Ceará, Márcio Zanardi tem o retorno de três peças: o goleiro João Carlos, o lateral-esquerdo Jean Victor e o meia argentino Leandro Maciel. Os dois primeiros estavam no período de transição, enquanto o "hermano" volta a ser relacionado depois de passar por cirurgia no joelho em março deste ano. O atleta tem dois gols e duas assistências pelo tricolor.

Além disso, o Botafogo tem o quarto pior ataque da competição, com 31 gols marcados. A artilharia é puxada por Alexandre Jesus com cinco gols, seguido por Douglas Baggio, que tem quatro. Logo atrás tem Alex Sandro que tem três tentos assinalados. A lista dos que balançaram as redes em duas oportunidades tem Patrick Brey, Bernardo Schappo, João Costa e Victor Andrade.

Dentro de casa, o time tricolor do interior paulista somou 23 pontos em 17 jogos, sendo o segundo pior aproveitamento entre os mandantes da Série B. A última vez que jogou em Ribeirão Leitão, a equipe foi derrotada por 1 a 0 para o Ituano.

DUELOS FINAIS

O Vovô irá entrar em campo ciente de todos os outros resultados da rodada 36, que, até aqui, tem lhe beneficiado na luta pelo acesso com os tropeços dos adversários. No sábado, o Novorizontino perdeu para o Operário-PR, dentro de casa, enquanto Mirassol e Sport ficaram no empate no domingo. Com isso, em caso de vitória alvinegra em Ribeirão Preto, o time de Léo Condé pode entrar no G-4.

Além do duelo diante do Botafogo, o Ceará enfrenta o América-MG, dentro de casa, na próxima segunda-feira (18), e encerra sua participação na competição contra o Guarani, no dia 24 de novembro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Um dos trunfos para a reta final é o ataque, um dos melhores da segundona, com 54 gols marcados. A artilharia alvinegra tem Erick Pulga à frente com 12 tentos assinalados, que lidera o quesito na competição. A lista tem ainda Aylon, com 10, e Saulo Mineiro que balançou as redes adversárias em 7 oportunidades.

No recorte mais recente, o Vovô tem seis vitórias nos últimos dez jogos, e um desses triunfos foi diante do Ituano, fora de casa. Para conquistar o objetivo traçado para o acesso, o Alvinegro precisa melhorar nos resultados como visitante, já que venceu apenas Novorizontino, Avaí, CRB-AL e o time de Itu, longe da capital cearense.

Veja também Alexandre Mota Com empate do Sport, Ceará pode entrar no G-4 da Série B se vencer na rodada; veja cenário Jogada Mugni vê Ceará preparado para duelo contra o Botafogo-SP: 'estamos com muita confiança' Jogada Ceará embarca para confronto decisivo contra Botafogo-SP pela Série B; veja logística Jogada Promessas, fé e histórias: torcedores do Ceará e o sonho do acesso | CearáCast

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo-SP: Victor Souza; Ericson, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Negueba, Sabit, Gustavo Bochecha e Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Márcio Zanardi.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | BOTAFOGO-SP X CEARÁ

Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP

Data: 12/11/24 (terça-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Douglas Pagung (ES)

Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Quarto Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Árbitra de vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (RS)

AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)