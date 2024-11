Análise: Ceará se impôs fora de casa com goleada e acesso pode vir na próxima rodada

O Ceará tem o melhor ataque da Série B, que é avassalador principalmente jogando no Castelão, sendo decisivo para 7 vitórias seguidas diante do torcedor, em uma arrancada que o fez sonhar com o acesso. Faltava repetir isso fora de casa, e no jogo que poderia finalmente o colocar no G4 após a 36ª rodada.

E o ataque funcionou, com o Vovô goleando por 4 a 1, com 3 gols de Saulo e um de Erick Pulga, em um segundo tempo fulminante diante do Botafogo/SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Foi uma vitória categórica, com atuação histórica de Saulo Mineiro, que coloca o Ceará no G4 e podendo garantir o acesso já na próxima rodada, a 37ª, quando recebe o América/MG, na segunda-feira (18), às 21h45 no Castelão.

Se o Vozão vencer, e o Sport perder para a Ponte Preta no sábado (18), às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas, o acesso estará garantido. Para a torcida, que tem dado um show na Série B com os maiores públicos e abraçando o time, comemorar o acesso no Castelão lotado seria um prêmio merecido pra ela.

Legenda: Saulo Mineiro fez 3 gols na goleada do Vozão contra o Botafogo Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Ataque avalassador

O primeiro tempo do Ceará foi apenas razoável, saindo na frente com gol de Saulo Mineiro de pênalti. A equipe voltou para o 2º tempo logo sofrendo um gol, com 2 minutos, mas teve o mérito gigante de manter a cabeça no lugar e decidir o jogo com dois gols relâmpagos, um golaço de Saulo Mineiro, e outro de Pulga, com pelo passe dele.

E depois Saulo ainda faria o 4º gol em grande atuação dele, a melhor dele com a camisa do Ceará.

O momento do Ceará é ótimo, com 7 vitórias nos últimos 9 jogos. A equipe cresceu na Série B no momento certo e irá muito confiante para as duas rodadas finais.

Com um ataque tão poderoso - são 58 gols - a torcida pode acreditar em uma vitória diante do América no Castelão, e diante do já rebaixado Guarani em Campinas (se precisar dela pra subir). O acesso está nas mãos do Vovô.