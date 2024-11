Saulo Mineiro tem atuação mágica e coloca o Ceará a um passo de retornar para a Série A

Saulo Rodrigues da Silva não é só mais um Silva. E sua estrela brilha. Ah, e como brilha! O mineiro de Uberlândia nasceu para superar dificuldades e, com resiliência, vencer na vida. Na noite desta terça-feira (12), aliás, irradiou mais que em qualquer outro momento do ano. O "Coração Valente" teve uma atuação histórica na goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e colocou o Ceará no G-4 da Série B novamente.

Saulo Mineiro fez três gols e deu uma assistência para o gol de Erick Pulga. Simplesmente participou de todos os gols do Vovô no jogo! E ainda sofreu pênalti (que ele mesmo cobrou, para abrir o placar) e colocou bola na trave.

O atacante de 27 anos colocou o jogo embaixo do braço e resolveu. Foi o cara da partida, fazendo sua melhor atuação no ano. E justamente no momento mais importante da temporada.

Garantindo, pela primeira vez, que o Ceará engatasse uma sequência de três vitórias seguidas na Série B.

O camisa 73 foi crucial para resolver um jogo vital para as possibilidades de acesso do Vovô, que pode confirmar o retorno para a Primeira Divisão já na próxima rodada, contra o América-MG, no Castelão.

Estar na Série A em 2025 é vital para o Ceará se reestruturar do ponto de vista financeiro, administrativo, estrutural e, obviamente, esportivo.

Sem falar que 2025 será o primeiro ano de um novo formato de venda de direitos de transmissão de TV, com uma nova distribuição de receitas. Quem não estiver na Série A, perde poder de barganha e vai pegar uma fatia menor do bolo.

E aumentar esta possibilidade passava diretamente pelo jogo contra o Botafogo, em que Saulo resolveu.