Atacante do Ferroviário, Ciel está entre os quatro artilheiros do Brasil em 2023; veja lista

Desenvolvendo uma papel fundamental na equipe comandada por Paulinho Kobayashi, o atacante Ciel tem chamado atenção pela quantidade de gols marcados na temporada com o Ferroviário. O jogador soma 22 tentos nesta temporada. No ranking dos artilheiros do Brasil, ele está atrás de Gérman Cano (Fluminense), Pedro (Flamengo) e Tiquinho Soares (Botafogo). Além disso, o camisa 99 tem seus números iguais aos de Hulk e de Vágner Love e dividem a mesma posição.

Dos 22 gols marcados, 12 foram na Série D do Campeonato Brasileiro. Diante do Caxias, na semifinal, o jogador marcou o tento que deu a classificação do Tubarão da Barra para a final da competição. O duelo ocorreu no estádio Presidente Vargas. O time coral já está garantido na Série C de 2024.

Na lista dos artilheiros do país o atacante do Peixe aparece na frente de grandes nomes como Róger Guedes (21 gols - Corinthians), Vitor Roque (20 gols- Athletico-PR) e Gabigol (20 gols - Flamengo). O jogador foi superado apenas por Cano (33), Pedro (27) e Tiquinho Soares (25).

O Ferroviário entra em campo nesta quarta-feira (13). O primeiro duelo com a Ferroviária-SP, válido pela final da Série D, será às 20h (de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa. O segundo confronto vai ocorrer no sábado (16), às 16h (de Brasília).

*Sob a supervisão de Crisneive Silveira