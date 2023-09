Ciel, o atacante que desafiou o tempo para ser o artilheiro do futebol cearense no Ferroviário

Jociel Ferreira da Silva. Ciel. Gol. O caminho do 99 é esse. O artilheiro do futebol cearense em 2023 marcou de novo pelo Ferroviário, chegou aos 21 e não para de ser decisivo com a camisa coral. No vasto dicionário brasileiro, faltam palavras para descrever com exatidão o momento do centroavante.

A idade é apenas um mero espectador da narrativa. Com 41 anos, Ciel desafia o tempo e os limites. Nada existe na mística de um homem que teimou em ser jovem pra sempre e mostra isso todo dia.

O gol contra o Caxias-RS aos 52 minutos do 2º tempo é implacável: fulminante, letal e salvador. Assim, a locomotiva coral, que funciona como coletivo com vários personagens, viu o herói triunfar. E o Tubarão chega à final contra a Ferroviária-SP, em busca de um feito inédito na 4ª divisão nacional.

Legenda: O atacante Ciel chegou ao 21º gol pelo Ferroviário na temporada de 2023 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

As marcas do ser extraordinário ficam pelo caminho. Foram 10 gols em 11 jogos na Série D, um na Copa do Brasil, quatro na Copa do Nordeste, cinco no Campeonato Cearense e um na Fares Lopes.

Em campo, um líder nato. Fora das quatro linhas, um exemplo de longevidade no esporte. Dos atalhos que a vida concedeu, a fase mais goleadora chega em 2023, sendo o 4º principal goleador do Brasil.

E a contagem não para. Enquanto você lia, mais um gol do 99.

Artilheiros do futebol cearense em 2023

Ciel (Ferroviário): 21 gols em 37 jogos. Lucero (Fortaleza): 18 gols em 46 jogos. Erick (Ceará): 17 gols em 47 jogos.

Leia mais Alexandre Mota Ferroviário consagra campanha com a vaga na final e busca feito inédito na Série D