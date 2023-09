Ferroviário consagra campanha com a vaga na final e busca feito inédito na Série D

A campanha histórica do Ferroviário na Série D do Brasileiro de 2023 ganhou mais um capítulo. Nos acréscimos, Ciel garantiu a vitória por 1 a 0 contra o Caxias-RS, neste domingo (10), no estádio Presidente Vargas (PV), e a vaga na final. A classificação de um time insaciável, que chega invicto, com acesso à Série C confirmado, e agora pode garantir um feito inédito.

Desde o início da competição, em 2009, nunca houve um bicampeão da 4ª divisão. O Tubarão da Barra pode ser o 1º se garantir uma taça para somar ao título de 2018.

A trajetória coral até agora também é inédita. São 22 partidas, com 14 vitórias e oito empates. Nos moldes atuais, é a melhor protagonizada por um clube até a finalíssima. Líder do Grupo 02 com folga, o Ferroviário também eliminou Princesa do Solimões-MA, Nacional-PB e o Maranhão-MA.

O gol de Ciel chega com a assinatura de um centroavante longevo e referência. Com 41 anos, atravessa o melhor momento da carreira e se consolida como protagonista dos grandes jogos. No ano, são 21 gols em 37 partidas pelo Ferroviário, se firmando como artilheiro do futebol cearense.

Legenda: O atacante Ciel chegou ao 21º gol pelo Ferroviário na temporada de 2023 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Por isso, foi feito justiça no futebol - apesar dela ser quase sempre ausente nesse esporte. O melhor time da competição, com uma longa invencibilidade e um trabalho construído desde o começo do ano, chega na final com méritos, em caminhada heróica quando completa 90 anos de fundação.

Título invicto

Na final da Série D de 2023, o Ferroviário encara a Ferroviária-SP em jogos de ida e volta. O time paulista eliminou o Athletic-MG com duas vitórias nas semifinais. Assim, o Tubarão da Barra tem mais um desafio para quem sabe eternizar a campanha histórica com um novo título nacional.

A invencibilidade é uma das marcas corais até o momento. E a 4ª divisão já teve campeões invictos desde a criação do torneio pela CBF, em 2009. Os feitos foram obtidos antes pelo Sampaio Corrêa-MA, em 2012, e pelo Volta Redonda-RJ, em 2016. Nos regulamentos passados, vale ressaltar, os clubes entraram em campo menos vezes.

Campeões da Série D (iniciada em 2009)

2009: São Raimundo-PA

2010: Guarany de Sobral-CE

2011: Tupi-MG

2012: Sampaio Corrêa-MA

2013: Botafogo-PB

2014: Tombense-MG

2015: Botafogo-SP

2016: Volta Redonda-RJ

2017: Operário-PR

2018: Ferroviário-CE

2019: Brusque-SC

2020: Mirassol-SP

2021: Aparecidense-GO

2022: América-RN