Ferroviário x Caxias: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Caxias entram em campo neste domingo (10), às 17h30 de Brasília, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a partida de volta das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro 2023.

As duas equipes já estão garantidas na Série C do próximo Campeonato Brasileiro e lutam agora por uma vaga na grande final da atual edição da quarta divisão. No jogo de ida, disputado na última quinta-feira (7), em Caxias do Sul (RS), empate em 1 a 1.

FERROVIÁRIO TEVE DIFICULDADES PARA RETORNAR DE VIAGEM

Após quase um dia inteiro de viagem, a delegação do Ferroviário conseguiu retornar à Fortaleza. O elenco deixou o hotel em que estava hospedado no Rio Grande do Sul inicialmente às 3h da última sexta-feira (8) e só conseguiu desembarcar às 23h40.

O grupo deixou a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 11h40 da manhã. O desembarque em Fortaleza aconteceu apenas às 23h40, após escalas em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e em Recife, capital de Pernambuco.

A chegada a Fortaleza aconteceu cerca de 42 horas antes da partida de volta das semifinais da Série D. O Ferrão treinou neste sábado (9), encerrando a preparação para o confronto decisivo deste domingo.

COMO FOI O JOGO DE IDA

O Ferroviário saiu atrás na partida de ida, disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O atacante Vitor Feijão abriu o marcador para o Caxias, deixando os donos da casa em vantagem, jogando diante de seu torcedor.

O lateral-direito Wesley empatou para o Ferroviário e assim garantiu a invencibilidade coral na Série D por mais uma partida. O time comandado pelo técnico Paulinho Kobayashi ainda não foi derrotado na atual edição da competição.

Legenda: Ferroviário enfrenta problema com voo e retorno para Fortaleza é adiado Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Brasil. O torcedor também pode acompanhar todas as emoções do duelo pela Verdinha, no YouTube da TV Diário, na FM 92,5, no site e no aplicativo da Verdinha. O Diário do Nordeste faz o Tempo Real da partida.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Eder, Brayan; Lincoln, Felipe Guedes, Maycon, Deisinho, Kadu Barone e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Caxias: Fabian Volpi; Marcelo, Fernando (Dirceu), Ricardo Lima e Jonathan; Pedro Cuiabá, Emerson Martins (Moacir), Peninha e Galvan; Vitor Feijão e Eron. Técnico: Gerson Gusmão.

FERROVIÁRIO X CAXIAS | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das semifinais da Série D

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE)

Data: 10/09/2023 (domingo)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto