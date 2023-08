Ferroviário x Princesa do Solimões: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo na tarde deste sábado (5) para enfrentar o Princesa do Solimões/AM, às 17h, no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 no duelo de ida, quem vencer garante vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Com a melhor campanha geral do torneio, o Ferroviário tem 100% de aproveitamento jogando dentro de casa. Foram sete vitórias em sete jogos, com 21 gols marcados e apenas três sofridos. Para manter os bons números e garantir a vaga, a diretoria coral realizou promoções durante toda a semana e espera contar com um grande público no PV.

Legenda: Ciel está fora do confronto deste sábado. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

No entanto, o Tubarão da Barra tem um grande desfalque para o duelo. O atacante Ciel está suspenso após ter sido expulso já depois do encerramento da partida de ida em Manacapuru, no interior amazonense. Abner e Geninho, ambos com estiramento muscular na coxa, também desfalcam o time coral para a decisão deste sábado (5).

Por outro lado, o técnico Paulinho Kobayashi vai poder contar com o retorno do atacante Deizinho, que está totalmente recuperado de lesão e treinou normalmente com o elenco no último treino para a partida nesta sexta-feira (4). Além dele, Kobayashi terá os recém-contratados Kadu Barone e Vitinho à disposição.

Legenda: Equipe amazonense tentará quebrar a invencibilidade do Ferroviário para avançar à próxima fase. Foto: João Normando

Já o Princesa do Solimões/AM tem números ruins atuando fora de casa. Em sete jogos longe do Amazonas, o Tubarão de Manacapuru conquistou apenas uma vitória - diante do Humaitá/AC -. A equipe ainda teve três empates e sofreu três derrotas.

O time comandado por Aderbal Lana, treinador mais velho entre todos os comandantes das quatro divisões do futebol brasileiro com seus 76 anos, terá o desfalque do lateral-esquerdo Tico, expulso também na confusão após o apito final no jogo de ida. Em seu plantel, o clube também conta com o goleiro Serjão, que já defendeu a camisa do Tubarão da Barra.

Legenda: Serjão defendeu o Ferroviário entre 2020 e 2021. Foto: Divulgação/Ferroviário

Em Fortaleza, o Princesa encerrou suas atividades para o confronto na tarde desta sexta-feira (4), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pela Verdinha FM 92.5.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes, Maycon Lucas e Matheus Lima; Thiaguinho e Gabryel Martins. Técnico: Paulinho Kobayashi

Princesa do Solimões: Waldson, Ivanzinho, Eric, Fabrício e Jonas Alves; Koffi, Felipe Tiririca, Bombado; Jonas, Luquinha e Max. Técnico: Aderbal Lana

PALPITE PARA O JOGO

FERROVIÁRIO x PRINCESA DO SOLIMÕES | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta da segunda fase da Série D

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 05/08/2023 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Marcello Ruda Neves Ramos da Costa (DF)