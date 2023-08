Com gol no último lance do jogo, Ferroviário empata com o Princesa do Solimões na Série D

Na noite desta segunda-feira (31), o Ferroviário enfrentou o Princesa do Solimões/AM, no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, e ficou no empate de 1 a 1 pelo jogo de ida da segunda fase da Série D de 2023. Max marcou para os amazonenses, enquanto Matheus Lima marcou um golaço já nos acréscimos do segundo tempo e empatou para o Ferrão.

A partida da volta acontece no sábado (05), às 17h, no Estádio Presidente Vargas. Quem vencer avança para as oitavas. Em caso de novo empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

O JOGO

O Ferroviário chegou para o duelo de ida contra o Princesa com a prerrogativa de ter a melhor campanha geral da Série D. Porém, no mata-mata, tudo que foi feito na primeira fase é deixado de lado e isso foi visto na primeira etapa. O jogo foi de muita transpiração e poucas chances, com o Tubarão da Barra sendo mais agredido pelo adversário.

Legenda: Duelo foi marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes. Foto: João Normando

As melhores oportunidades saíram depois dos 35 minutos do primeiro tempo. Ambas foram para o Princesa. Aos 38, Luquinha cobrou falta com muita categoria e Douglas Dias faz uma defesaça, espalmando para escanteio. A bola tinha o caminho do ângulo defendido pelo arqueiro coral.

Logo na sequência, aos 40, Tico apareceu dentro da grande área e mandou uma bomba em direção ao gol e o arqueiro coral apareceu novamente para salvar o Ferrão.

Legenda: Ferroviário segue sem perder na Série D. Foto: João Normando

Dois minutos depois, o Ferrão respondeu com Thiaguinho. O atacante arriscou da entrada da área e obrigou Waldson a espalmar a bola e fazer uma boa defesa para garantir a igualdade no primeiro tempo.

NO ÚLTIMO LANCE

Na volta do intervalo, a equipe amazonense se lançou ao ataque. Com dois minutos de jogo, Douglas Dias já operava um milagre ao espalmar uma cabeçada em cobrança de falta na grande área.

Aos poucos, a partida foi se tornando cada vez mais truncada, com Aderbal Lana, do Princesa, e Paulinho Kobayashi, do Ferrão, mexendo em suas equipes. A emoção só veio tomar conta do jogo já na reta final.

Aos 39, o Princesa do Solimões abriu o placar com Max. O atacante recebeu passe em profundidade de Jonas e tocou de cobertura na saída de Douglas Dias para marcar o primeiro da partida.

Legenda: Max marcou o gol do time amazonense. Foto: João Normando

O Ferroviário, então, se lançou para o ataque na base do abafa e, quando o jogo parecia se encaminhar para uma vitória dos mandantes, a estrela do time coral brilhou.

Aos 51, já no último minuto dos acréscimos, Roni Lobo carregou a bola e passou para Tarcisio que serviu Matheus Lima. O camisa 10 do Tubarão da Barra acertou um lindo chute de esquerda e contou com a sorte. A bola encobriu o goleiro Waldson, tocou no travessão e foi para o fundo das redes.

Legenda: Matheus Lima comemora o gol marcado pelo Ferrão. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Após o apito final, os jogadores do Princesa foram em direção à arbitragem para reclamar que a partida já havia ultrapassado os minutos concedidos nos acréscimos e Tico foi expulso. Na confusão, Ciel também recebeu o vermelho e está fora da partida de volta.

VEJA COMO FOI O TEMPO REAL: