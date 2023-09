Ferroviário ainda não sabe quando viaja para disputa do título da Série D; jogo será nesta quarta

O Ferroviário segue em uma situação complicada diante do primeiro jogo da Série D contra a Ferroviária-SP. A um dia da decisão, a equipe cearense ainda não tem definição sobre os voos de ida para São Paulo. O elenco coral realiza o treino de apronto na manhã dessa terça-feira (12) e aguarda novas informações sobre a viagem.

A assessoria do clube informou que a empresa responsável pela logística da quarta divisão do Campeonato Brasileiro havia sugerido um voo que sairia na madrugada da segunda-feira (11), às 23h30 (de Brasília) e só chegaria na manhã dessa terça-feira (12) em Araraquara. Porém, o clube não aceitou esse plano de voo.

Paulinho Kobayashi, treinador do Tubarão da Barra, expôs todo o seu descontentamento com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no programa Show do Esporte, na segunda-feira (11).

"Como pode o Campeonato Brasileiro ter um nível bom de jogar futebol, tendo que fazer um jogo e mal acabar o jogo já ter que viajar sem ter a logística da viagem, nem perspectiva. [...] Isso mostra que eles não estão preocupados com quem vai ser campeão. Estavam preocupados, sim, em montar a Série C do ano que vem. Já tem os quatro classificados, já tá montada pro ano que vem. Vejo que não estão dando tanta importância ao título", disse o treinador.

O Ferroviário enfrenta a Ferroviária-SP nessa quarta-feira (13), na Fonte Luminosa, às 20h (de Brasília), em partida válida pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Série D. O segundo confronto entre as equipes está prevista para o sábado (16), às 16h (de Brasília).

*Sob a supervisão de Antero Neto