Kobayashi demonstra indignação com logística apresentada para a final da Série D: 'falta coerência'

De olho na grande final da Série D após bater o Caxias no jogo de volta da semifinal, o Ferroviário vem enfrentando dificuldades na logística para realizar a primeira partida, marcada para esta quarta-feira (13), às 20h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo. Em participação ao vivo no programa "Show do Esporte", da Verdinha FM 92.5, o treinador Paulinho Kobayashi demonstrou indignação, afirmando falta de coerência e desvalorização da CBF com o campeonato.

"É exatamente isso que estou falando. Acaba atrapalhando todo o processo, o desgaste da nossa equipe. A própria Ferroviária, que jogou em Belo Horizonte e teve que voltar de ônibus. Eu entendo que as federações poderiam entrar dentro de campo numa quarta e num domingo, poderiam correr os 90 minutos e entender o desgaste de um ser humano para tentar descansar e dormir. Hoje teriam que acordar e tentar viajar. Não conseguiram a viagem. Queriam marcar uma viagem para hoje à meia-noite para chegar lá as 6h da manhã, então não consegue dormir uma noite de sono. Então, não tem a viagem de hoje. Amanhã também não tem viagem. Se for ter a viagem, vai ser picado, vão 10, depois cinco e assim eu entendo como se fosse na Kombi. Põe lá e bota pra jogar. Se não for assim só meia-noite para chegar lá na quarta-feira de manhâ, às 6h, para jogar às 20h. Então, eu gostaria que eles tentassem me mostrar essa logística. Como pode o Campeonato Brasileiro ter um nível bom de jogar futebol, tendo que fazer um jogo e mal acabar o jogo já ter que viajar sem ter a logística da viagem, nem perspectiva. Voltando de viagem na quinta ou na sexta para já jogar no sábado. Nem o domingo eles não deram pra tentar descansar um dia. Então, isso mostra que eles não estão preocupados com quem vai ser campeão. Estavam preocupados, sim, em montar a Série C do ano que vem. Já tem os quatro classificados, já tá montada pro ano que vem. Vejo que não estão dando tanta importância ao título (da competição)", falou o técnico.