Ferroviário encontra dificuldades logísticas para disputar final da Série D

O Ferroviário foi comunicado pela CBF sobre as datas e horários dos jogos finais da Série D do Brasileiro na tarde desta segunda-feira (11). A partida de ida já acontece nesta quarta-feira (13) e o Tubarão da Barra tem encontrado dificuldades na logística.

Como tem campanha melhor que o adversário, que é a Ferroviária-SP, a partida de ida será disputada em Araraquara, no estádio Fonte Luminosa. Isso significa que além da viagem de avião, a delegação coral precisará viajar por terra, por mais de três horas, em uma margem de tempo pequena.

A empresa que cuida das viagens dos clubes na competição quer enviar o Ferroviário para São Paulo na madrugada desta terça (12), o que é considerado bastante corrido pelos corais. No restante do dia, porém, não estão sendo encontrados voos que comportem a delegação toda em melhores horários.

A viagem de volta proposta pela organização da Série D seria na madrugada de quinta-feira, com o Tubarão jogando no sábado (16) à tarde. A diretoria do Ferroviário busca uma solução logística melhor e corre contra o tempo.

Como o primeiro jogo acontecerá em Araraquara, isso implica que o Ferroviário fará duas viagens, enquanto a Ferroviária-SP fará apenas uma (na volta já não haverá mais jogo). Para a partida na Fonte Luminosa, o time paulista não terá o mesmo desgaste que os corais.

A Federação Cearense de Futebol está intermediando, junto à CBF e a empresa que presta serviço de logística para a CBF, melhores soluções para o Ferroviário.