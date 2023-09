Kobayashi desconversa sobre renovação com Ferroviário e foca na final: 'Preciso desse título'

O Ferroviário vai disputar o título da Série D após vencer o Caxias-RS neste domingo (10), no Estádio Presidente Vargas. O Tubarão da Barra, que segue invicto na competição, é o primeiro a chegar a duas finais na história da competição. O técnico Paulinho Kobayashi celebrou a classificação e revelou que a diretoria já o procurou para falar sobre uma possível renovação. No entanto, o treinador do time coral garante que o foco maior, agora, é o título.

“Tudo foi emoção para a gente. Principalmente pelo fato de estar jogando de domingo, quarta e domingo. Quando chegou no mata-mata, juntou com Fares Lopes. O último jogo foi difícil demais, a viagem lá para Caxias também, a volta, o desgaste dos jogadores. Mas isso mostra que todos estão unidos, incumbidos de conseguir o objetivo maior, agora chegando na final, tentar o bicampeonato para o Ferroviário”, disse o técnico.

A equipe comandada por Kobayashi derrotou o Caxias com gol de Ciel, nos minutos finais do segundo tempo. Isso depois de um jogo com quatro gols anulados, várias intervenções do VAR e 23 minutos de acréscimos. O treinador citou que já foi procurado pelo clube para uma possível renovação, mas garante que o foco é recuperar jogadores e brigar pelo título.

“A gente procura dar o máximo. Sei que a diretoria também tem trabalhado para isso, para que a gente possa fazer uma campanha espetacular esse ano. Estamos todos incumbidos disso. Mas o futuro a Deus pertence. Essa semana o Raul (executivo de futebol) veio conversar comigo a respeito do contrato, mas falei para ele justamente que meu foco, hoje, é chegar a final e ser campeão. Se eu pensar, hoje, no meu futuro, vou esquecer do meu presente. Hoje meu presente está maravilhoso. Eu preciso desse presente. Eu preciso desse título. A gente já está pensando no adversário, nos jogadores que estão lesionados. Preciso recuperar esses jogadores, tem aqueles com cartão... Tenho que montar um time. Não posso pensar em mim. Penso no grupo, no Ferroviário. Depois, sim, pensar no contrato”, revelou.

Legenda: Ferroviário venceu o Caxias-RS por 1 a 0. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Kobayashi também destacou o apoio da torcida coral nos jogos. Ele garante que o carinho vindo das arquibancadas e a liberdade para trabalhar no clube são pontos importantes para o rendimento do trabalho dele.

“Já falei que aqui eu me sinto em casa. Quando visto a camisa do Ferroviário, para mim, eu estou em casa. Quando venho para o estádio e vejo esses torcedores, eu estou com a minha família. Minha família está em São Paulo, então eles são minha família. Sempre falo para os jogadores. Dentro dessa casa, eu me sinto à vontade. A diretoria me deixa trabalhar. Em outros lugares, talvez, eu não tive essa oportunidade de fazer mudanças. Aqui eu tenho a liberdade de trabalhar. Então, me sinto em casa quando a torcida nos apoia. Independente do futuro, aqui vai estar guardado sempre no meu coração, a torcida vai estar no meu coração. Independente se eu renovar ou não, vai ser como uma tatuagem marcada no meu coração. O Ferroviário eu nunca vou esquecer. Esse carinho vou carregar sempre comigo”, finalizou o técnico.

A CBF ainda não confirmou as datas dos dois jogos das finais. A perspectiva é de que o primeiro duelo seja na quinta-feira (14). No entanto, as datas previstas são 16 e 23 de setembro.