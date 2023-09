Igor Rayan lamenta lesão de Douglas Dias e exalta união do Ferroviário

Na noite deste domingo (10), o Ferroviário venceu o Caxias por 1 a 0 e garantiu sua vaga na final da Série D de 2023. Entrando no decorrer da partida, após Douglas Dias sentir a coxa ainda no primeiro tempo, o goleiro Igor Rayan fez boas intervenções e ajudou o time coral quando foi acionado. Após o jogo, o arqueiro lamentou a lesão do seu companheiro e exaltou a união do grupo do Tubarão da Barra.

"É lógico que a gente fica triste pela lesão do Douglas, é um grande goleiro. Hoje, eu tenho certeza que já é ídolo do Ferroviário. A gente é amigo fora de campo, a gente não quer que aconteça essas coisas, pois é um companheiro de profissão e, como falei, um amigo também. Mas a gente não entende as coisas de Deus. Hoje eu tive a oportunidade de entrar, infelizmente, com a lesão dele, mas tive a oportunidade e pude aproveitar. Eu sou um cara que sempre penso que tenho que estar preparado, independente se a oportunidade vai aparecer ou não. Então, venho treinando, trabalhando, e, graças a Deus, pude ajudar a minha equipe. Durante todo o ano, não existe o eu. Sempre existiu e sempre vai existir o nós aqui nesse grupo. Tá todo mundo de parabéns", disse.

MAIS UMA FINAL

Agora o foco do Ferroviário é a final da Série D, onde o Tubarão vai enfrentar a Ferroviária/SP, em jogos de ida e volta, para buscar o seu bicampeonato nacional. A primeira partida será na Fonte Luminosa, em Araraquara, enquanto a grande decisão será no PV. As datas ainda serão confirmadas pela CBF.