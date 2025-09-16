Atacante do Ceará, Giulio projeta duelo contra o Bahia na luta pelo título do Nordestão Sub-20

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (17) para seguir na luta pelo título da Copa do Nordeste Sub-20. No primeiro confronto diante do Bahia, a equipe foi superada pelo placar de 2 a 1. Giulio marcou o único gol do Alvinegro. O atacante confia que o Vovô pode conseguir uma virada diante do adversário.

"Sabemos que nada está definido. Infelizmente perdemos o primeiro jogo, mas ainda temos 90 minutos para buscar a virada e, se Deus quiser, conquistar esse título", ressaltou Giulio, natural de São Vicente (SP).

O jovem atleta de apenas 20 anos teve destaque na Portuguesa Santista, quando foi artilheiro no Paulistão Sub-20 de 2024. Em seguida, passou pelo Palmeiras até ser contratado pelo Ceará em agosto deste ano. Com a camisa alvinegra, já são cinco partidas e três gols marcados.

"Estou muito feliz com esse meu início no Ceará. Fazer gol logo na estreia e marcar também na final da Copa do Nordeste foi especial demais. Quero manter essa boa fase e ajudar a equipe a conquistar o título", finalizou.

Ceará e Bahia se enfrentam a partir das 15h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Para conquistar o título, o Alvinegro precisa ganhar por um gol de diferença para levantar a taça.