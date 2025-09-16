Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atacante do Ceará, Giulio projeta duelo contra o Bahia na luta pelo título do Nordestão Sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:26)
Jogada
Legenda: Ceará e Bahia farão jogo decisivo nesta quarta-feira.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (17) para seguir na luta pelo título da Copa do Nordeste Sub-20. No primeiro confronto diante do Bahia, a equipe foi superada pelo placar de 2 a 1. Giulio marcou o único gol do Alvinegro. O atacante confia que o Vovô pode conseguir uma virada diante do adversário. 

"Sabemos que nada está definido. Infelizmente perdemos o primeiro jogo, mas ainda temos 90 minutos para buscar a virada e, se Deus quiser, conquistar esse título", ressaltou Giulio, natural de São Vicente (SP).

O jovem atleta de apenas 20 anos teve destaque na Portuguesa Santista, quando foi artilheiro no Paulistão Sub-20 de 2024. Em seguida, passou pelo Palmeiras até ser contratado pelo Ceará em agosto deste ano. Com a camisa alvinegra, já são cinco partidas e três gols marcados.

"Estou muito feliz com esse meu início no Ceará. Fazer gol logo na estreia e marcar também na final da Copa do Nordeste foi especial demais. Quero manter essa boa fase e ajudar a equipe a conquistar o título", finalizou. 

Ceará e Bahia se enfrentam a partir das 15h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Para conquistar o título, o Alvinegro precisa ganhar por um gol de diferença para levantar a taça. 

Veja também

teaser image
Jogada

França no Ceará: ex-atleta jogou com Dinamite e Sérgio Alves e hoje atua na base | Jogada do Vozão

teaser image
Jogada

Ceará perde para o Bahia por 2x1 no jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Atacante do Ceará, Giulio projeta duelo contra o Bahia na luta pelo título do Nordestão Sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Crisneive Silveira Há 27 minutos
Foto de Hércules, jogador do Fluminense, durante jogo

Jogada

Lanús x Fluminense na Sul-Americana: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana

Daniel Farias 16 de Setembro de 2025

Jogada

Ministério Público pede proibição das torcidas organizadas de Fortaleza e Ceará em eventos esportivos

MP pede que as torcidas organizadas sejam suspensas de qualquer evento esportivo por tempo indeterminado

Vladimir Marques 16 de Setembro de 2025
Foto de Greise, atacante do Fortaleza

Jogada

Atacante do Fortaleza, Greise é convocada para a Seleção Brasileira Sub-15

Greise é cria das categorias de base do Tricolor do Pici e a única atleta de um clube nordestino na lista de convocadas

Samir de Carvalho* 16 de Setembro de 2025
Rogério Ceni em ação pelo Bahia

Jogada

Rogério Ceni avalia jogo contra o Ceará e pontua baixas do Bahia

As equipes se enfrentam no próximo sábado (20), na Arena Castelão

Alexandre Mota 16 de Setembro de 2025
Foto de torcedores do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará faz promoção de ingressos a partir de R$ 15 para jogo contra o Bahia

Equipes se enfrentam no próximo sábado (20) pela Série A do Brasileirão

Daniel Farias 16 de Setembro de 2025