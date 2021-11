Arthur Cabral marca em vitória e deixa Basel na liderança do grupo na UEFA Conference League

O atacante Arthur Cabral atravessa grande fase na Europa. Revelado na base alvinegra, o atleta brilhou com um gol na vitória por 3 a 2 do Basel, da Suíça, contra o Kairat Almaty, do Cazaquistão. O confronto desta quinta-feira (25) foi válido pela 5ª rodada do Grupo H da UEFA Confederence League.

O time da Basileia estava perdendo com tento do experiente centroavante Vagner Love, quando Arthur deixou tudo igual aos 45 do 1º tempo, em pênalti. Na volta do intervalo, o Kairat retomou a frente com Kamo, mas Edon e Pajtim Kasami conseguiram a virada para os suíços.

Assim, o Basel assumiu a ponta da tabela com 11 pontos. Caso se mantenha na liderança na próxima rodada, avança direto às oitavas de final - a 2ª colocação classifica para uma eliminatória anterior. O próximo desafio é diante do Qarabag, 9 de novembro, às 17h (de Brasília), em casa.

Momento de Arthur

Com 23 anos, Arthur Cabral é o destaque do Basel-SUI na temporada 2021-2022. Ao todo, soma 24 gols em 25 partidas, números que despertaram o interesse do mercado. No momento, a diretoria do Barcelona negocia a contratação do atleta.

Em outubro, o atacante foi convocado para a Seleção Brasileira, mas não entrou em campo durante as Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. Com passagem pelo Ceará, atuou também pelo Palmeiras antes de ser vendido ao time europeu.

