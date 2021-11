Barcelona abre negociações para ter brasileiro Arthur Cabral, diz jornal

O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, está próximo de deixar a região da Basiléia rumo à Catalunha. De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o camisa 10 do Basel-SUI têm negociações com o clube catalão.

De acordo com o periódico, o nome de Arthur Cabral teve endosso do ex-jogador luso-português Deco, que atua como olheiro do clube catalão. Na visão da comissão técnica, a possível aquisição do brasileiro é parte do processo de reconstrução do Barcelona sob o comando do técnico Xavi Hernández.

O vínculo com o Basel, porém, é até 2023. Para a aquisição em definitivo do centroavante, o Barcelona estaria disposto a desembolsar entre 15 e 20 milhões de euros.

Na atual temporada, Arthur Cabral marcou 23 gols em 24 partidas. O atacante é artilheiro do Campeonato Suíço, além de ser um dos principais goleados da UEFA Conference League.

Interesse do Ceará

Uma possível negociação envolvendo Arthur Cabral pode ser benéfica ao Ceará Sporting Club, clube que revelou o atacante. A diretoria alvinegra alega que a equipe cearense é detentora de 15% de mais valia, em acordo com o Palmeiras, de uma possível negociação do atacante.

A Sociedade Esportiva Palmeiras, por sua vez, alega não haver acordo entre as equipes. Desta forma, 30% do valor da negociação seria repassada ao clube paulista.

Carreira

Revelado pelo Ceará Sporting Club em 2015, Arthur Cabral foi peça importantíssima na manutenção da Série A em 2018, com 7 gols marcados, em 31 partidas disputadas. Ao todo, porém, o paraibano soma 81 partidas pelo clube alvinegro, além de 27 tentos assinalados.

O destaque no Ceará despertou interesse de clubes do cenário brasileiro, incluindo o Palmeiras, clube que adquiriu os direitos federativos do atleta em 2019. Porém, sem espaço com o técnico Luiz Felipe Scolari (Felipão), Arthur Cabral foi negociado com o Basel-SUI por empréstimo. Em sua primeira temporada em solo europeu, anotou 18 gols e 4 assistências, em 39 partidas, sendo comprado pela equipe da Basiléia.

Pelo Basel, Arthur Cabral viveu o auge da sua carreira, tendo sido notabilizado este ano pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite, ao ser convocado para as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.